شركة زد تتمّم جولتها الاستثمارية أ بقيمة ٢٦ مليون ريال .. التفاصيل

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قامت شركة زد لتمكين قطاع التجارة الالكترونية إتمام جولتها الاستثمارية أ بقيمة ٢٦ مليون ريال سعودي (٧ مليون دولار أمريكي) بقيادة شركة الاستثمار الجريء جلوبال فينتشر وبمشاركة من صندوق رأس المال الجرئ في علم وأرزان كابيتال.

تعتبر هذه الجولة الاستثمارية الثانية، بعد الجولة الأولى التي تم إغلاقها في يوليو ٢٠١٩ م بقيمة مليونا دولار بقيادة شركة علم، حيث شهدت من بعدها الشركة نمواً في مؤشراتها وتوسعها في العمليات بلغ عشرة أضعاف في العوائد و نمو الطلبات والوصول للعملاء النهائيين الذين بلغ عددهم أكثر من ٣.٦ مليون عميل.

بدأت شركة زد عملياتها في العام ٢٠١٧م ، بهدف تمكين قطاع التجزئة من دخول عالم التجارة الالكترونية من خلال حلول رقمية متكاملة، ووصل عدد التجار الذين يعتمدون على شركة زد لإدارة عملياتهم ومبيعاتها إلى أكثر من ٥٠٠٠ تاجر في أكثر من ١٤ قطاع مختلف.

وفي خضم أزمة كورونا كانت شركة زد من ضمن اللاعبين الأساسيين في تحويل عدد من شركات عريقة في قطاع التجزئة والجملة إلى التجزئة الالكترونية وتمكينهم من هذا التحول، وشهدت على إثرها نمواً في عدد الطلبات بلغ 960 ٪ بدون أي تأثير على البنية التحتية التقنية وصمودها، حيث بلغت نسبة توافر البنية التحتية ٩٩.٩٩٪ .

وكجزء من تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الدخل في الشركة، ومن مبدأ تطوير حلول ابتكارية لمواجهة تحديات القطاع في المنطقة، أطلقت الشركة منتجاتها “زد شب” في الربع الثالث للعام ٢٠٢٠م بهدف تسهيل عملية الشحن على التجار ومزودي خدمات الشحن من الشركات عن طريق إدارة الطلب بطريقة فعّالة. حيث شهد المنتج منذ إطلاقه استقطاب أكثر من ١٩ مزود خدمة تم تصنيفهم على ٥ مستويات خدمة، وبلغت نسبة نجاح التوصيل للعميل التي تم تحقيقها ٩٤.٥ ٪

وعلّق سلطان العاصمي – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زد على هذا الاستثمار قائلاً : “تحولت شركة زد من شركة تقدم منتج إلى شركة قائمة بفريق عمل يمكنها من بدء بناء حزمة من الحلول والمنتجات لتطوير القطاع. قامت الشركة ببناء فريق عمل طموح ومستعد لتحقيق أي أهداف توضع نصب عينيه”.

وأضاف شريكه المؤسس، مدير النمو، مازن الضراب : “في زد نسعى بشكل دؤوب لتلبية طموحات تجارنا الحاليين ومواكبة نمو مبيعاتهم وعملياتهم، إلى جانب سعينا الحثيث إلى ابتكار حلول جذرية لتحديات التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية والمنطقة عموماً ” وأضاف : “ننوي في زد التوسع في نموذج عملنا خارج حدود المملكة عن طريق تقديم نفس القيم التي بنينا عليها الشركة وسعيًا في تحقيق الأثر ذاته على القطاع في كل مكان نتواجد فيها وهي: التمكين والنمو”.

وأضافت نور سويد، المؤسس والشريك العام في جلوبال فينتشرز : “وقع اختيارنا على شركة زد كواحدة من أهم الاستثمارات الخاصة بالشركة وأعلاها من ناحية مبلغ الاستثمار لإيماننا بالفريق وبمستقبل الشركة القادم. زد تمثّل لبنة أساسية قادمة لمستقبل : التقنية المالية، حلول التجزئة المبتكرة وبناء المجتمعات والوظائف الحديثة”

تهدف زد من خلال هذه الجولة إلى التوسع في عملياتها واستقطاب كفاءات لنقل الشركة وعملياتها إلى مستوى جديد. حيث تعتزم لتوسيع دخولها في قطاعات وأسواق جديدة تكمّل دورة العمليات و رقمنتها التي يحتاجها تاجر التجزئة في المنطقة إلى جانب ابتكار حلول من شأنها حل تحديات التجار في التوسع الكترونياً وعلى أرض الواقع.

Source zid

