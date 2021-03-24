«أبشر» يوضح المدة اللازمة لظهور التابع

أوضحت منصة أبشر المدة اللازمة لظهور تعريف التابع.

قالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه بمجرد إرسال طلب التعريف بفرد أسرة سيظهر لدى الأحوال المدنية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمنصة من أحد المستفيدين قال فيه: «كم تستغرق مدة تعريف تابع من أبشر؟».

تجدر الإشارة إلى أن خدمة «التعريف الإلكتروني» أطلقتها الأحوال المدنية بهدف سرعة إنجاز معاملات المواطنين، وتسهيل إجراءات حضورهم للمكاتب في أرجاء المناطق والمحافظات كافة.

وتهدف الخدمة إلى تعريف ولي الأمر بأفراد أسرته عبر زيارتهم ومراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية، دون التواجد بشكل شخصي إلى جانب المستفيد أثناء زيارتهم والحضور في المواعيد المحددة.

وتقدّم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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