المرور: القبض على سائق مركبة يحمل لوحة إعلانات كبيرة على طريق عام

أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، القبض على سائق مركبة يحمل لوحة إعلانات كبيرة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال ردًا على أحد الشاكين نشر مقطع فيديو، عبر تويتر، وثق من خلاله واقعة نقل قائد مركبة لوحة إعلانات عملاقة على طريق عام، إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السائق.

وينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط وأنْ يترك بينه وبين المركبة، التي أمامه مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقتٍ كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة.

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