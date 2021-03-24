الحقيل يدعو أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال لتحصين العاملين في الأنشطة المعلنة

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن قرار إلزام عدد من الأنشطة بتحصين العاملين فيها، يأتي حرصاً على تعزيز المناعة المجتمعية وحفاظاً على الصحة العامة.

ودعا الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال ومساندة المجهودات الحكومية، متقدمًا بالشكر للقيادة لحرصها على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض المباركة.

وأقرَّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراط تحصين جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس كورونا، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار في 1 شوال المقبل.

وأوضحت العربية أن الوزارة أكدت أنه في حال عدم تحصين العامل، يجب إجراء فحص (PCR) يثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا كل 7 أيام، على نفقة المنشأة للعاملين في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

بينما وجهت وزارة الرياضة كافة الصالات والمراكز الرياضية، بضرورة تحصين العاملين في الصالات والمراكز الرياضية في المملكة، اعتبارًا من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو تقديم نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام.

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