عناق وبكاء.. مقطع يوثق وفاء مواطن لاثنين عملا لديه 40 عامًا

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يظهر فيه صاحب عمل يودع فيه اثنين من العاملين لديه بحرارة شديدة بعدما عملا معه لمدة 40 عامًا ثم قررا العودة النهائية إلى بلدهما.

وأظهر مقطع الفيديو المواطن صاحب العمل، وهو يعانق العاملين لمدة طويلة؛ حيث بكى الجميع.

وعلق حساب يدعى «منصور- كود ستايلي» على تويتر الذي نشر الفيديو: «٤٠ سنة من العمل والوفاء لم تكن علاقة كفيل في مكفول كانت أخًا لأخ واليوم يغادرون للهند والوالد يودعهم».

وتفاعل رواد موقع «تويتر» مع مقطع الفيديو، إذ قال حساب يدعى «علاء رشدي»: الانسانية ليس لها وطن إلا فى قلوب ألفها الله لتعشق قلوبًا لا تعرفها إلا من خلال نبض قلوب متناغمة وروح تعشق للة وفى الله.. بارك الله فيكم.. ابكيتمونا».

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