«الأرصاد» عن طقس الخميس: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس، الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره، إن تأثير الرياح المثيرة للأتربة يشمل أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، مكة الكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-45 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.