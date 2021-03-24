توضيح من الجوازات حول طريقة إسقاط العمالة المنزلية بـ«خرج ولم يعد»

قالت المديرية العامة للجوازات إن إسقاط العمالة المنزلية آليًّا بخرج ولم يعد، يتم بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وأكدت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن إسقاط العمالة المنزلية بخرج، ولم يعد يتم أيضًا بالتواصل من خلال خدمة «الرسائل والطلبات» عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «عندي خادمه خارج السعودية لها سنة وجاني رسالة تجديد هوية وكيف أحذفها من اسمي».

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