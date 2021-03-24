السعودية اليوم / مركز السكري والغدد الصماء ببريدة ينظم ملتقى " السكري و رمضان "



بريدة 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

ينظم مركز السكري والغدد الصماء التابع لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ، الأحد المقبل ، الملتقى العلمي الإفتراضي " السكري و رمضان " .

ويستهدف الملتقى الذي يُنظم بمقر المستشفى ببريدة, الممارسين الصحيين .

// انتهى //

23:38ت م

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