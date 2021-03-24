السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يلتقي وزيرة العدل والشرطة السويسرية



الجزائر 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، وزيرة العدل والشرطة السويسرية كارين كيلير-سوتر، التي تزور الجزائر حالياً.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون القائم بين البلدين من أجل تحقيق الأمن لمواطنيهم.

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22:50ت م

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