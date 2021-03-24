

عمّان 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس الثلاثاء خدماتها الطبية ل367 لاجئًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع عيادة الباطنية 68 مراجعًا وعيادات الأطفال 76 فردًا ، فيما استقبل قسم الطوارئ 21 مريضًا، وراجع عيادتي الأسنان 22 شخصًا.

كما استقبلت عيادة النساء 52 مراجعة، وعيادة الأذن والأنف 27 مريضًا، كما تم عمل 289 تحليلا ل 98 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، و راجع عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 200 وصفة طبية.

//انتهى//

22:49ت م

0327





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية ل 367 لاجئًا في مخيم الزعتري أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.