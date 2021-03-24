السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 7026 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

سجلت إسبانيا 7026 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3241345 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 74064 وفاة.

// انتهى //

22:48ت م

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مدريد 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسسجلت إسبانيا 7026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 320 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3241345 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 74064 وفاة.// انتهى //22:48ت م0326

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