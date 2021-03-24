السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 5605 إصابات جديدة بفيروس كورونا



لندن 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 5605 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,312,908 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,382 وفاة.

// انتهى //

22:46ت م

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لندن 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 5605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 98 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,312,908 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,382 وفاة.// انتهى //22:46ت م0324

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