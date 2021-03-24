السعودية اليوم / وكيل محافظة مأرب يتفقد مشروع تحسين منظومة الكهرباء في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة



مأرب 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح أمس سير العمل في مشروع تحسين منظومة الكهرباء في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بتكلفة (570) ألف دولار أمريكي.

واطلع وكيل المحافظة على الأعمال المنفذة في المشروع وأعمال الربط الشبكي الذي يغطي مساحة المخيم، كما تفقد المعدات التي تم استيرادها لاستكمال تنفيذ المشروع وتضمنت 15 محولا بطاقة 300 كيلو فولت لكل 600 عمود كهرباء وكابلات للتمديدات الكهربائية، علما أن نسبة الإنجاز الإجمالية في المشروع بلغت 60%.

وأكد أهمية هذه المشاريع الخدمية المنفذة في مخيم الجفينة ودورها في تأمين وحماية النازحين خاصة مع اقتراب موسم الأمطار الذي يعرض حياة الأسر المقيمة بالقرب من مجرى السيول في المخيم للخطر، مشيدا بتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة ودوره الريادي في توفير الخدمات الأساسية للنازحين في المخيم.

// انتهى//

22:41ت م

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