السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة



حجة 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في عدة مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 4 إلى 10 مارس 2021م ضخ 320,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 854,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 30 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 18,000 مستفيد.

//انتهى//

22:38ت م

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