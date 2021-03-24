السعودية اليوم / زراعة تبوك تنظم محاضرة توعوية لمربي الماشية بمناسبة اليوم العالمي للدرن



تبوك 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم, محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض "الدرن"، بمناسبة اليوم العالمي للدرن، باعتباره من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، بمشاركة صحة المنطقة، وبحضور مربي الماشية، وذلك في مقر لجنة التنمية الأهلية في مركز بئر بن هرماس التابع للمنطقة.

وتناولت المحاضرة التي قدمها عدد من المختصين شرحاً مفصلاً عن مرض الدرن، ومسبباته، وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى رفع مستوى وعي مربي الماشية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الإرشادية التي يقيمها الفرع بالمحافظات والمراكز التابعة له، كخدمة لمربي الماشية في مواقعهم، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة الوعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام عن مرض الدرن، وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره.

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22:38ت م

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