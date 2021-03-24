

حجة 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدم المركز خدماته العلاجية لـ 2.181 مستفيداً خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس 2021م، منهم 1.066 فردًا في قسم التسجيل والفرز، و23 شخصًا في قسم الملاحظة، و18 مستفيدًا في قسم التنويم، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.074 مستفيداً.

كما راجع قسم المختبر 482 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 1.066 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 870 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 14 مستفيدًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

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22:36ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر من 2000 شخص يستفيدون من خدمات مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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