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ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان التعاون الثنائي في نيوم

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محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

ناقش ولي العهد السعودي الأمير في نيوم أقصى شمال غرب المملكة اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يزور المملكة حالياً، عدداً من الموضوعات يأتي في مقدمتها التعاون الثنائي والفرص الواعدة إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء "واس"، أن ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الصيني "استعرضا خلال الاجتماع أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات".

كما تناول الاجتماع "بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكشف وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأربعاء، عن مبادرة من 5 نقاط لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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