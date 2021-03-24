السعودية | وزارة الثقافة تُدشن “مركز الإعلام الثقافي” لمواكبة النهضة الثقافية

المناطق - واس

دشنت وزارة الثقافة مركز الإعلام الثقافي التابع لها، وذلك في حفل أقيم مساء اليوم في مقر المركز بحي البجيري بالدرعية، بحضور معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز نائب وجمع من قيادات المؤسسات الإعلامية المحلية، وإعلاميين ومثقفين، إلى جانب مسؤولين من وزارة الثقافة والرؤساء التنفيذيين للهيئات الثقافية.

وتجوّل الحضور في مرافق مركز الإعلام الثقافي وتعرفّوا على تقسيماته الإدارية ومساراته المهنية، والأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها لخدمة الإعلام الثقافي السعودي.

وأكد معالي نائب وزير الثقافة أن المركز سيكون ذراعاً إعلامية داعمة للنشاط الثقافي في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن تأسيس المركز جاء بتوجيه ومتابعة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ليواكب مشروع النهوض بالقطاع الثقافي الذي تتولى إدارته الوزارة وهيئاتها الثقافية.

وقال معالي نائب وزير الثقافة إن المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030 تسير في اتجاه داعم للمجالات الثقافية، الأمر الذي يتطلّب جهازا إعلاميا متكامل قادر على مواكبة هذا الحِراك الثقافي الوطني، مؤكداً أن المركز سيعمل على إثراء محتوى الإعلام الثقافي وتوفير كافة المعلومات الداعمة لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.

ويُعد ” مركز الإعلام الثقافي” أحد الأجهزة التي تقدمها وزارة الثقافة لدعم القطاع الثقافي المحلي، من خلال إثراء المحتوى الثقافي بقوالبه المختلفة، وإتاحته للمهتمين والمعنيين بالشأن الثقافي السعودي، إلى جانب إصدار عدد من المنتجات والمبادرات الإعلامية الداعمة للنشاط الثقافي في المملكة.