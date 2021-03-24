السعودية | السديس يتسلم تقرير أعمال وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام

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تسلم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم , تقرير أعمال وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعدد من الوكلاء المساعدين.

وشمل التقرير أهم الأعمال والإحصائيات وأبرز الإيجابيات في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمسجد الحرام وقاصديه من حجاج وعمار وزوار وذلك تحقيقاً لرؤية ورسالة الحرمين الشريفين وفق تطلعات القيادة الحكيمة .

وأكد معاليه أهمية تقديم الخدمات في الحرمين الشريفين بأحدث التقنیات الحدیثة والوسائل المتنوعة والمتعددة، وبذل أقصى الجھود في سبیل متابعة وتطوير كافة الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام.

