شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تستعد لرمضان بخدمات جديدة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل وزارة الحج والعمرة خلال هذه الأيام ضمن منظومة عمل مؤسسي تحت شعارها الدائم "مهمة مستمرة"، وأوضحت الوزارة أنه مع نجاح نموذج العمرة الآمنة، بدأت العمل على تطوير وإضافة المزيد من الخدمات الاثرائية لضيوف الرحمن خصوصا مع قرب شهر العبادة والخيرات شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يتطلب تطوير الأعمال الإشرافية والميدانية بما يلبي كافة تطلعات ضيوف الرحمن وقطاع الحج والعمرة في تجويد الخدمات واثراء التجربة.

ويأتي ذلك ضمن الهيكلة الإدارية الجديدة للوزارة حيث تعمل كافة الوكالات والإدارات على تطوير وحوكمة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل مع جميع الجهات ذات الاختصاص على نمذجة ووضع الخطط التنفيذية المثلى لأعمال موسمي الحج والعمرة بما يحقق تطلعات القيادة لتمكين المسلمين من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وأداء العمرة في أمن وأمان، مع وضع اولوية وسلامة الانسان نصب أعيننا.

وأكدت الوزارة أن قطاع الحج والعمرة سيشهد قريبا، جملة من التحسينات مع التطوير في كافة أعمال منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال الحراك الكبير حاليا بالوزارة، وكذلك السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة بالموائمة مع شركاء النجاح ومنظومة الجهات ذات العلاقة.