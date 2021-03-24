شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم مركز الملك سلمان.. خدمات علاجية لـ2000 شخص في حجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدم المركز خدماته العلاجية لـ 2.181 مستفيداً خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس 2021م، منهم 1.066 فردًا في قسم التسجيل والفرز، و23 شخصًا في قسم الملاحظة، و18 مستفيدًا في قسم التنويم، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.074 مستفيداً.

كما راجع قسم المختبر 482 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 1.066 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 870 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 14 مستفيدًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.