شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «مركز الإعلام الثقافي» لمواكبة النهضة الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ذراع إعلامي داعم للنشاط الثقافي في جميع مناطق المملكة

• يعمل على إثراء محتوى الإعلام الثقافي وتوفير كافة المعلومات

دشنت وزارة الثقافة مركز الإعلام الثقافي التابع لها، وذلك في حفل أقيم مساء اليوم في مقر المركز بحي البجيري بالدرعية، بحضور نائب وزير الثقافة احامد بن محمد فايز نائب وجمع من قيادات المؤسسات الإعلامية المحلية، وإعلاميين ومثقفين، إلى جانب مسؤولين من وزارة الثقافة والرؤساء التنفيذيين للهيئات الثقافية.

وتجوّل الحضور في مرافق مركز الإعلام الثقافي وتعرفّوا على تقسيماته الإدارية ومساراته المهنية، والأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها لخدمة الإعلام الثقافي السعودي.

وأكد نائب وزير الثقافة أن المركز سيكون ذراعاً إعلامية داعمة للنشاط الثقافي في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن تأسيس المركز جاء بتوجيه ومتابعة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ليواكب مشروع النهوض بالقطاع الثقافي الذي تتولى إدارته الوزارة وهيئاتها الثقافية.

وقال نائب وزير الثقافة إن المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030 تسير في اتجاه داعم للمجالات الثقافية، الأمر الذي يتطلّب جهازا إعلاميا متكامل قادر على مواكبة هذا الحِراك الثقافي الوطني، مؤكداً أن المركز سيعمل على إثراء محتوى الإعلام الثقافي وتوفير كافة المعلومات الداعمة لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.