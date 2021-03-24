العرفج: دعوة المشاهير لحضور المناسبات بالدوائر الحكومية فيها شبهة فساد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الكاتب وعامل المعرفة أحمد عبدالرحمن العرفج، اليوم الأربعاء: إن دعوة المشاهير لحضور المناسبات في الدوائر الحكومية تعتبر شبهة “فساد”.

وأضاف العرفج، خلال حديثه في برنامج “يا هلا” أن ترويج المشاهير للإنجازات الحكومية يعتبر فسادًا؛ لأنه مال عام.

ضوابط الاستعانة بالمشاهير:

وتابع العرفج خلال الحلقة، أن نزاهة أكدت أن المسؤول عن ذلك وزارة الإعلام، ديوان المراقبة العامة وديوان الرقابة والتحقيق ونزاهة.

وأضاف أنه يجب على هذه الجهات الأربع أن تجتمع وتضع ضوابط واضحة لاستعانة الدوائر الحكومية بالمشاهير والتعاقد معهم.

سناب رسمي لكل جهة:

ووجه العرفج سؤال للجهات الحكومية قائلًا: “لماذا لا يكون لكل جهة حكومية سناب رسمي يتولى مهمة الدعاية لنشاطاتها؟!”.



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