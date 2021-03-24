الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

ضبط قائد مركبة ينقل لوحة إعلانات عملاقة على طريق عام

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على سائق مركبة يحمل لوحة إعلانات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

لوحة إعلانات عملاقة:

جاء ذلك في رد على مغرد نشر مقطع فيديو وثق من خلاله، قيام قائد مركبة بنقل لوحة إعلانات عملاقة على طريق عام.

ضبط سائق المركبة:

وقال المرور: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.



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