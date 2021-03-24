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شكرا لقرائتكم ضبط قائد مركبة ينقل لوحة إعلانات عملاقة على طريق عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24
ضبط قائد مركبة ينقل لوحة إعلانات عملاقة على طريق عام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على سائق مركبة يحمل لوحة إعلانات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
لوحة إعلانات عملاقة:
جاء ذلك في رد على مغرد نشر مقطع فيديو وثق من خلاله، قيام قائد مركبة بنقل لوحة إعلانات عملاقة على طريق عام.
ضبط سائق المركبة:
وقال المرور: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
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