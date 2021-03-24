الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

أمير عسير يبحث مع فريق أرامكو عددًا من مجالات التعاون

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ثمن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الدور الذي تقوم به أرامكو السعودية في مجال المسؤولية المجتمعية ومساهمتها في منطقة عسير من خلال مبادراتها المجتمعية بالمنطقة، مشيدًا بالدور الكبير للشركة في إدارة الموارد الطبيعية للمملكة ودعم الاقتصاد الوطني.

مقومات منطقة عسير:

ونوّه سمو أمير منطقة عسير، على أهمية المنطقة وما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية واقتصادية متنوعة جعلتها بابًا مفتوحًا أمام العديد من الفرص الاستثمارية والبرامج المجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، لفريق أرامكو السعودية بقيادة نائب الرئيس لشؤون الشركة نبيل النعيم، في مكتبه بديوان الإمارة، حيث استعرض الأمير تركي بن طلال أمام الفريق الخطة الإستراتيجية التي أعدتها هيئة تطوير المنطقة بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة، فيما اطلع على إسهامات أرامكو السعودية ومبادراتها المجتمعية بالمنطقة ومنها مبادرة زراعة وإنتاج البن، ومبادرة تربية النحل وإنتاج العسل، وكذلك التعاون مع جامعة الملك خالد في أبحاث النحل وإنتاج العسل، واستفاد منها 400 شخص منهم 50 سيدة، كما ستقدم أرامكو السعودية 40 ألف شتلة بُن لـ100 مزارع سينتج خلالها 160 طنًّا بحلول عام 2022م.

المجالات والمشروعات:

وبحث الأمير تركي بن طلال عددًا من المجالات والمشروعات المقترحة مع فريق أرامكو السعودية التي تمكن الشركة من المساهمة في أعمالها بالمنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة عسير، وأمين المنطقة، وعددٌ من مسؤولي الشركة في كل من شؤون أرامكو السعودية وقسم المواطنة.



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