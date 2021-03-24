شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدث الصحة يكشف عن المانع الوحيد لأخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على أبرز الأسئلة بخصوص تلقي لقاحات كورونا في المملكة.

وقال محمد العبدالعالي، إنه لا يُشترط تأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، مبينا أنه ليس هناك أي تأثير سلبي على الخصوبة نتيجة أخذ اللقاح.

وأوضح أن تلقي اللقاح لا يغير من إقبال الشخص على التبرع بالدم، مؤكدا أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاح وأسباب الجلطات، وأن كل الجهات المختصة والمعنية أثبتت عدم وجود أي علاقة بينهما.

واعتبر أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من نفس اللقاح، لافتا إلى أنه بإمكان المرضعة تلقي اللقاح، وأنه لن يؤثر عليها ولا على الطفل.

وتابع:" لا يجب عمل فحوصات كورونا قبل أخذ اللقاح"، موضحا أنه لم تُرصد أي وفيات أو أعراض جانبية شديدة ناجمة عن تلقي اللقاح.