شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يبكي أثناء توديع وافدين عملا معه 40 عامًا في لحظة مؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة مؤثرة لوداع مواطن لاثنين من الوافدين عملا معه لمدة 40 عاماً، بعد أن قررا العودة النهائية لبلدهما.

وبدا في المقطع المواطن يعانق العاملين لمدة طويلة، حيث دخل الجميع في نوبة بكاء، مما أثار إعجاب وإشادة المواطنين.

وقال مواطنون بمنصات التواصل الاجتماعي، أن الفيديو يدلل على حسن معاملة المواطن للعاملين، ومشاعره الصادقة تجاههما.