شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تباشر أكثر من 2900 بلاغ يومياً في قطاعي المستهلك والأعمال خلال فبراير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

باشرت وزارة التجارة أكثر من 2900 بلاغ يومياً خلال شهر فبراير الماضي، في قطاعي المستهلك والأعمال.

ففي قطاع المستهلك عالجت الوزارة 2605 بلاغات يومياً، ليتجاوز مجموع البلاغات التي تمت مباشرتها خلال شهر فبراير نحو 73 ألف بلاغ

وفي إطار التنسيق مع المنشآت التجارية للتعامل مع البلاغات وحلها بشكل مباشر، أحالت الوزارة 286 بلاغ في اليوم للمنشآت التجارية، ليتجاوز مجموع البلاغات المحالة للمنشآت التجارية خلال شهر فبراير 8 آلاف بلاغ.

وتصدرت مخالفات أنظمة الدفع الإلكتروني قائمة البلاغات بواقع 798 بلاغ يومياً، تلتها مخالفات المتاجر الإلكترونية بواقع 185 بلاغ، ثم مخالفات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بواقع 157 بلاغ في اليوم، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

هذا وتؤكد وزارة التجارة أن حقوق المستهلك هي أولوية في عمل الوزارة، وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: هنا

أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وفي قطاع الأعمال، تلقت الوزارة نحو 300 بلاغ يومياً خلال شهر فبراير، ليصل إجمالي البلاغات إلى 8399 بلاغ.

وتصدرت السجلات التجارية قائمة البلاغات بواقع 158 بلاغ في اليوم، تلتها خدمات الشركات بواقع 58 بلاغ، ثم الأسماء التجارية بواقع 47 بلاغ.

وتقوم الوزارة بتقديم خدماتها لقطاع الأعمال واستقبال البلاغات والشكاوى عبر مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد: (920000667).