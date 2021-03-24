شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة حي "حوطة خالد" بالرياض الذي سكنه مستشاري المؤسس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يصنف حي "حوطة خالد" بمدينة الرياض، على أنه أحد أهم الأحياء التي عاش فيه الكثير من الشخصيات الهامة في عهد المؤسس الملك عبد العزيز.

وأشار تقرير برنامج "دروازة" إلى الشخصيات التي سكنته، وتشمل بعض مستشاري المؤسس، ومنهم حافظ وهبة والحاج حسين العويني والحاج عبد الله فلبي، وبعض الأحداث التي وقعت به.

ولفت إلى أن المستشار وهبة اقترح وأحد زملائه على المؤسس تسريح نصف الموظفين بالدولة بسبب حالة الكساد التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي رفضه المؤسس، وقال لهما: "على أحدكما تسريح الآخر"، فيما كان رأيه أن يتم خصم نصف الرواتب فقط.

وقطن الحاج حسين العويني في حي "حوطة خالد" بعد تركه منصب رئيس وزراء لبنان وجاء للمملكة مستشارا للمؤسس، حيث كان وكيل سيارات الجيب "ويلز"، التي أطلق عليها بعد ذلك جيب "العويني".