شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. ضبط مواقع غير نظامية تجهز رقائق المعجنات الرمضانية بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في وكالة الخدمات " الإدارة العامة للأسواق "، من مداهمة مواقع غير نظامية تقوم بإعداد وتجهيز رقائق المعجنات الرمضانية في بيئة تفتقد لأبسط الشروط الصحية.

وكشفت فرق الأمانة عن وجود العمالة الوافدة التي تقوم بإعداد تلك المعجنات بداخل تلك المواقع والتي يتخذونها سكناً لهم، حيث تم العثور على أدوات متسخة تستخدم في الإعداد.

وتمت مصادرة الرقائق غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من تلك المواقع ، والمخالفة للاشتراطات البلدية ، كذلك تم إغلاق المحلات المخالفة ، في حين يتم تطبيق التعليمات بحقهم.