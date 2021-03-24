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«الصحة»: 3 معايير تؤكد مأمونية لقاحات كورونا المستخدمة في المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - وفق شروط الجهات المختصة

جددت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس ومضاعفاته.

وقالت الوزارة، عبر إنفوجراف نشرته بحسابها على تويتر، إن اللقاحات المستخدمة تعد آمنة بناء على توافر اشتراطات عالية من الجهات المختصة، كما تعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتحقق الفاعلية والمأمونية العالية. 

كانت وزارة الصحة أعلنت أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي تلقاها المواطنون والمقيمون في المملكة تجاوز ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع المناطق.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، مبينة أنه تم تسجيل (466) حالة مؤكدة وتعافي (306) حالات. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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