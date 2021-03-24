«مكافحة المخدرات» توضح طريقة التعامل مع المدمن: حالة مرضية تحتاج إلى علاج

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مدمن المخدرات والمؤثرات العقلية ليس مجرمًا، وتعتبر حالته من الحالات المرضية.

وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مدمن المخدرات والمؤثرات العقلية يكون علاجه في مستشفيات ومجمعات إرادة التابعة لوزارة الصحة؛ حيث يعالج إكلينكيًّا لسحب السموم.

ومن ثم تأهيل مدمن المخدرات والمؤثرات العقلية لاندماجه مع أسرته والمجتمع وهذا لا يعرضه للمحاكمة، ولا يسجن ويتم التعامل مع حالته بكل سرية، وفقا للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أشارت إلى تعدد الأضرار التي غالبًا ما تصاحب تعاطي المخدرات وإدمانها، منها الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية، والإصابة بتليف الكبد والدماغ، والإصابة بالهلاوس السمعية والبصرية، وتدمير الخلايا العصبية بالمخ، والانهيار النفسي وفقدان الذاكرة، ومحاولة الانتحار، والشروع في القتل.

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