بالفيديو.. «الصحة» تجيب عن أهم 10 أسئلة متداولة بشأن لقاحات كورونا

أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن أبرز 10 أسئلة بشأن لقاح كورونا.

وقال متحدث الصحة، في مقطع بثته الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن تلك الأسئلة وإجاباتها كالتالي:

هل يجب تأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح؟

لا يوجد حاجة إلى ذلك

هل يؤثر اللقاح على الخصوبة لدى الإناث أو الذكور.

ليس هناك أي تأثير سلبي

هل يؤجل التبرع بالدم بعد أخذ اللقاحات؟

لا يغير اللقاح من إقبال الشخص على التبرع بالدم

هل اللقاحات تؤدي إلى جلطات؟

لا يوجد ارتباط بينها وبين الجلطات وأثبتت ذلك كل الجهات العلمية

ما هي موانع أخذ اللقاح؟

المناعة المفرطة الوحيدة هي الحساسية لنفس اللقاح

هل يعطى اللقاح للمرضع؟

نعم ولا يؤثر عليها أو الطفل

هل يجب فحوصات قبل اللقاح؟

لا يجب

هل سجلت وفيات بسبب اللقاح في المملكة؟

لم تسجل أي وفيات

هل سجلت أعراض جانبية شديدة؟

لم ترصد أي أعراض

هل يشترط اللقاح للعمرة أو السفر؟

كلها أمور رهن الدراسة والتقييم