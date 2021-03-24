الاتحاد الأوروبي: المبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة إيجابية نحو السلام

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وقال الاتحاد الأوروبي، في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، إن المبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة إيجابية نحو السلام.

وتتضمن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، ومواصلة دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني، مع حق السعودية الكامل في التصدي لأي اعتداء حوثي على الأراضي السعودية.

كما تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.