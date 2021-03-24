الراجحي: تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية يعزز دور القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته

ثمَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، دعم القيادة، للتنمية الاجتماعية؛ مما يعزز دور ذلك القطاع الخاص في مباشرة مسؤولياته.

وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أتقدم بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم السخي الذي تحظى به التنمية الاجتماعية؛ حيث أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية؛ ما سوف تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بمسؤوليته الاجتماعية.

وأقر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثليِن عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.