شرعت أمانة محافظة جدة في تطوير ممشى الواجهة البحرية المجاورة لمبنى الأمانة، الواقعة بين جسر طريق الكورنيش وجسر بحيرة الشباب، مع تنفيذ شارع يربط طريق الأمانة بالكورنيش، في خطوة تهدف الأمانة من خلالها إلى فتح الموقع للسكان، وزيادة مساحة الواجهات البحرية المفتوحة. تتضمن أعمال التطوير إزالة السور الجنوبي لمبنى الأمانة وترحيله داخل المبنى، وإنشاء ممشى للسكان بطول 750 مترا.

وتم تنفيذ أعمال أرصفة جانبية بطول 1500 متر مع تركيب 3 آلاف متر مربع من البلاط، وإنارة الموقع بـ25 عامود إنارة، إلى جانب تركيب 23 لوحة إرشادية وتنفيذ أعمال دهان بكمية 250 مترا مربعا، وتوفير مواقف طولية على امتداد الشارع، لخدمة الزائرين.