دعم مشاتل جامعة خالد بـ 4 آلاف شتلة

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، وخلال مشاركته في حفل افتتاح مشاتل جامعة الملك خالد تزامنا مع أسبوع البيئة دعم فرع الوزارة لمشاتل الجامعة بأربعة آلاف شتلة مشيدًا بما رآه من تنظيم في مشاتل الجامعة، ومؤكدًا على الشراكة الدائمة بين الجامعة وفرع الوزارة في مشاريع ومبادرات متعددة.

من جهته أشاد وكيل الجامعة الدكتور محمد البحيري بمستوى التنسيق والتكامل بين الجامعة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير والذي أثمر افتتاح مشاتل الجامعة كأحد فعاليات الجامعة في أسبوع البيئة لهذا العام، مثنيًا على دعم المشاتل المستمر من فرع الوزارة، ومؤكدًا أن تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين الجهتين سيثمر مشاريع تسهم في تحقيق تطلعات الجميع وخدمة المنطقة والمهتمين بقطاع البيئة والمياه والزراعة بشكل عام.