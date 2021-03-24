دعم مشاتل جامعة خالد بـ 4 آلاف شتلة

من جهته أشاد وكيل الجامعة الدكتور محمد البحيري بمستوى التنسيق والتكامل بين الجامعة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير والذي أثمر افتتاح مشاتل الجامعة كأحد فعاليات الجامعة في أسبوع البيئة لهذا العام، مثنيًا على دعم المشاتل المستمر من فرع الوزارة، ومؤكدًا أن تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين الجهتين سيثمر مشاريع تسهم في تحقيق تطلعات الجميع وخدمة المنطقة والمهتمين بقطاع البيئة والمياه والزراعة بشكل عام.
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