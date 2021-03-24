توصيات الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان وعيد الفطر

صدرت التوصيات المعتمدة للإجراءات الاحترازية في شهر رمضان وعيد الفطر، وركزت هذه الإجراءات على إيقاف إقامة البوفيهات في المطاعم والفنادق، وكذلك تعليق سفر الإفطار الرمضانية في المساجد والجوامع، وكذلك الاعتكاف، بالإضافة إلى توصية بفتح المولات للتسوق 24 ساعة مع استمرار التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19". - تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيقاف إقامة البوفيهات في المطاعم. - تتولى وزارة السياحة إيقاف إقامة البوفيهات في الفنادق. - تتولى هيئة الصحة العامة «وقاية» تحديث البروتوكولات بخصوص آلية تغليف وتسليم طلبات المطاعم الخارجية «تجهيز مسبق – الانتظار في السيارة». - تقوم البلديات بتكثيف الجولات الرقابية على التجمعات في الحدائق العامة وضبط المخالفات. - تقوم البلديات بتكثيف الجولات الرقابية وعلى التجمعات في الملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني وضبط المخالفات. - التعميم بالسماح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات، بالعمل لمدة 24 ساعة مع التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية. - التوعية الإعلامية بأهمية الالتزام بالإجراءات في موائد الإفطار الصباحية في عيد الفطر المبارك. - تتولى وزارة الشؤون الإسلامية، تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وتعليق الاعتكاف والتوسع في أماكن إقامة صلاة العيد، مع ضرورة إعداد رسائل توعوية بالالتزام بالإجراءات الوقائية.



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