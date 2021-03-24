السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يستقبل فريق " أرامكو" ويناقش مجالات التعاون



أبها 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الدور الذي تقوم به شركة "أرامكو"

و أشار سموه، إلى أهمية المنطقة وما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية واقتصادية متنوعة جعلتها بابًا مفتوحًا أمام العديد من الفرص الاستثمارية والبرامج المجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير تركي بن طلال، لفريق أرامكو السعودية بقيادة نائب الرئيس لشؤون الشركة نبيل النعيم، في مكتبه بديوان الإمارة، حيث استعرض سموه أمام الفريق الخطة الإستراتيجية التي أعدتها هيئة تطوير المنطقة بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة، فيما اطلع على إسهامات أرامكو السعودية ومبادراتها المجتمعية بالمنطقة ومنها مبادرة زراعة وإنتاج البن، ومبادرة تربية النحل وإنتاج العسل، وكذلك التعاون مع جامعة الملك خالد في أبحاث النحل وإنتاج العسل، استفاد منها 400 شخص منهم 50 سيدة، حيث ستقدم أرامكو السعودية 40 ألف شتلة بُن لـ100 مزارع سينتج خلالها 160 طنًا بحلول عام 2022م.

وبحث الأمير تركي بن طلال عددًا من المجالات والمشروعات المقترحة مع فريق أرامكو السعودية التي تمكن الشركة من الإسهام في أعمالها بالمنطقة.

// انتهى //

21:55ت م

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أبها 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الدور الذي تقوم به شركة "أرامكو" السعودية في مجال المسؤولية المجتمعية وإسهاماتها في المنطقة من خلال مبادراتها المجتمعية ، مشيدًا بالدور الكبير للشركة في إدارة الموارد الطبيعية للمملكة ودعم الاقتصاد الوطني.و أشار سموه، إلى أهمية المنطقة وما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية واقتصادية متنوعة جعلتها بابًا مفتوحًا أمام العديد من الفرص الاستثمارية والبرامج المجتمعية.جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير تركي بن طلال، لفريق أرامكو السعودية بقيادة نائب الرئيس لشؤون الشركة نبيل النعيم، في مكتبه بديوان الإمارة، حيث استعرض سموه أمام الفريق الخطة الإستراتيجية التي أعدتها هيئة تطوير المنطقة بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة، فيما اطلع على إسهامات أرامكو السعودية ومبادراتها المجتمعية بالمنطقة ومنها مبادرة زراعة وإنتاج البن، ومبادرة تربية النحل وإنتاج العسل، وكذلك التعاون مع جامعة الملك خالد في أبحاث النحل وإنتاج العسل، استفاد منها 400 شخص منهم 50 سيدة، حيث ستقدم أرامكو السعودية 40 ألف شتلة بُن لـ100 مزارع سينتج خلالها 160 طنًا بحلول عام 2022م.وبحث الأمير تركي بن طلال عددًا من المجالات والمشروعات المقترحة مع فريق أرامكو السعودية التي تمكن الشركة من الإسهام في أعمالها بالمنطقة.// انتهى //21:55ت م0300

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