السعودية اليوم / الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفذ زيارات ميدانية لتقديم لقاح كورونا في مكة المكرمة



الرياض 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم تنفيذ مهامها في حملة "الوقاية أمان"، من خلال القيام بعددٍ من الجولات الميدانية في منطقة مكة المكرمة، لتقديم لقاح فيروس

وشملت الزيارات التي نفذت من خلال فرق طبية من مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، تقديم اللقاح لمنسوبي المديرية العامة للسجون، والجوازات بالمنطقة.

وحرصت الفرق الطبية على تقديم نصائح توعوية وتثقيفية عن لقاح فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى مابعد أخذ اللقاح، بما يسهم في العودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله.

// انتهى //

21:54ت م

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الرياض 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسواصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم تنفيذ مهامها في حملة "الوقاية أمان"، من خلال القيام بعددٍ من الجولات الميدانية في منطقة مكة المكرمة، لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).وشملت الزيارات التي نفذت من خلال فرق طبية من مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، تقديم اللقاح لمنسوبي المديرية العامة للسجون، والجوازات بالمنطقة.وحرصت الفرق الطبية على تقديم نصائح توعوية وتثقيفية عن لقاح فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى مابعد أخذ اللقاح، بما يسهم في العودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله.// انتهى //21:54ت م0299

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