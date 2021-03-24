السعودية اليوم / انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة أبوعريش



جيزان 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

دشن وكيل محافظة أبوعريش حسن حكمي اليوم، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا" الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش.

وأوضح الحكمي، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه تقتضي تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة في الحفاظ على البيئة ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة والمحافظة عليها.

وشاركت الجهات الحكومية والفرق التطوعية في الحملة التي تهدف لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة تجاه البيئة، والتأكيد على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.

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21:52ت م

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