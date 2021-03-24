السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 460 وفاة و 21267 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

سجلت إيطاليا 460 حالة وفاة و 21267 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها الإحصائية إلى أن هذه البيانات اليومية رفعت إجمالي عدد الوفيات المسجلة إلى 106339 وفاةً وكذلك حصيلة الإصابات إلى 3440862 إصابة منذ تفشي الجائحة.

// انتهى //

21:46ت م

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روما 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسسجلت إيطاليا 460 حالة وفاة و 21267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها الإحصائية إلى أن هذه البيانات اليومية رفعت إجمالي عدد الوفيات المسجلة إلى 106339 وفاةً وكذلك حصيلة الإصابات إلى 3440862 إصابة منذ تفشي الجائحة.// انتهى //21:46ت م0295

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