السعودية اليوم / اليونان تسجل 67 وفاة و 3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

سجلت اليونان 67 حالة وفاة و 3062 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 7649 وفاة و 245405 إصابات.

// انتهى //

21:45ت م

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أثينا 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسسجلت اليونان 67 حالة وفاة و 3062 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 7649 وفاة و 245405 إصابات.// انتهى //21:45ت م0293

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