السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 353 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى إنها سجلت كذلك حالتي وفاة جديدتين ناجمتين عن الإصابة بالفيروس التاجي ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 728 وفاةً.

// انتهى //

21:45ت م

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لوكسمبورغ 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 59907.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى إنها سجلت كذلك حالتي وفاة جديدتين ناجمتين عن الإصابة بالفيروس التاجي ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 728 وفاةً.// انتهى //21:45ت م0292

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