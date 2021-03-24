السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 58,922 إصابة جديدة و 778 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 58,922 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,769,325 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 541,289 وفاة.

// انتهى //

21:45ت م

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واشنطن 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 58,922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 778 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,769,325 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 541,289 وفاة.// انتهى //21:45ت م0291

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