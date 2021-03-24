السعودية اليوم / زراعة أشجار البُن في أسبوع البيئة بمحافظة فيفاء



فيفاء 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

شارك محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم، في زراعة شتلات البن، ضمن الاحتفاء بفعاليات أسبوع البيئة، الذي نظمته وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز بلغازي، ومشاركة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، وبلدية محافظة فيفاء.

وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ عليها، مشيدًا بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في استكمال المشروعات, ودعم المزارعين بالأشجار ذات النفع والمردود الاقتصادي.

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21:40ت م

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