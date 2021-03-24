السعودية اليوم / محافظ خيبر يلتقي بالمدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

التقى محافظ خيبر فهد بن محمد العطر في مكتبه اليوم ، المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم الذي يزور قطاع التعليم في المحافظة، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة أحمد الشملاني.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بمدير التعليم وفريق التعليم الزائر لمحافظة خيبر وتناول اللقاء أبرز شؤون التعليم في المحافظة وسبل دعم المجتمع التعليمي للأبناء الطلاب والطالبات وتعاون الأسر في رحلة التعليم عن بعد.

من جهته أعرب العبدالكريم عن شكره لمحافظ خيبر على عنايته ودعمه العمل التعليمي في المحافظة في ظل توجيهات واهتمام سمو أمير منطقة المدينة المنورة.

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21:26ت م

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