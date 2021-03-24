السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تختتم برنامج "التثقيف التعليمي والمهني"



نجران 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

اختتمت الكلية التقنية بنجران، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، أمس برنامج "التثقيف التعليمي والمهني" عن بُعد في نسخته التاسعة .

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية، علي بن عبد الله آل عتيق، أن البرنامج استهدف طلاب المرحلة الثانوية بالمنطقة، لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وتوجيههم للتخصصات والأقسام التدريبية، مبيناً أن البرنامج استمر ثلاثة أسابيع واشتمل على إقامة سلسلة من المحاضرات التعريفية والتثقيفية والإرشادية والتي تضمنت التعريف بأهمية المهنة في سوق العمل في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي وتقنية المعلومات والميكانيكا والمحركات والمركبات والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق.

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21:07ت م

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