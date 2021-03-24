شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالا هاتفيا اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لسموه في وفاة شقيقه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه مكروهاً.