وزير الموارد البشرية: تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية يعزز دور القطاع الخاص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية، سوف يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بمسؤوليته الاجتماعية.

تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية:

وقال الراجحي، في تغريدة عبر “تويتر”: “أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- حفظهما الله- على الدعم السخي الذي تحظى به التنمية الاجتماعية، حيث أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية، مما سوف تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بمسؤوليته الاجتماعية”.

قرار مجلس الوزراء:

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- أقر بالأمس تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلين عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.



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